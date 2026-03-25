FOTO/ CIMITERO DI CARTECCHIO NEL DEGRADO, SCATTA LA PROTESTA: “SERVONO RISPETTO E DECORO”

Sporcizia, incuria e padiglioni in condizioni critiche. È la denuncia lanciata da Teramo Vivi Città, che raccoglie le segnalazioni di numerosi cittadini preoccupati per lo stato del cimitero comunale. Le immagini arrivate all’associazione mostrano situazioni di evidente degrado, con particolare riferimento ad alcune aree della struttura dove, oltre al deterioramento, si evidenzia una scarsa pulizia. Una condizione che, secondo quanto riferito, sta suscitando amarezza e indignazione tra i visitatori. “Si tratta di un luogo sacro, che dovrebbe essere custodito con rispetto e attenzione”, sottolineano da Teramo Vivi Città, evidenziando come la situazione attuale sia lontana dagli standard di decoro che un cimitero dovrebbe garantire. Nel mirino anche la gestione degli interventi: l’associazione invita chi coordina i lavori a prendersi le proprie responsabilità e a intervenire rapidamente per ripristinare condizioni adeguate. Non manca poi l’affondo politico. Teramo Vivi Città chiama in causa direttamente il sindaco Gianguido D’Alberto, sollecitando azioni concrete al di là degli annunci. L’obiettivo, ribadiscono, è assicurare ordine e pulizia in un luogo che rappresenta la memoria e il rispetto per i defunti. La richiesta è chiara: interventi immediati per restituire dignità a uno spazio che, per la comunità, ha un valore profondo e non può essere trascurato.