SCHIANTO AUTO-MOTO: CENTAURO UBRIACO IN CODICE ROSSO TRASPORTATO IN ELICOTTERO

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Silvi Alta. Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato intorno alle 13.54, provocando il ferimento serio di un uomo di circa 50 anni a bordo della moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale di Pescara, dove è arrivato in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Le condizioni del ferito restano gravi.