AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE SENZA PERSONALE

E' stata richiesta un’audizione al presidente della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, Sandro Mariani, per affrontare il nodo del mancato finanziamento del piano di assunzioni dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e le possibili conseguenze sul piano operativo e sulla sicurezza del territorio. I dati contenuti nel Piano dei fabbisogni del personale evidenziano una situazione critica: l’organico in servizio si è ridotto del 42% rispetto al 31 dicembre 2024. A pesare è soprattutto il mancato reintegro delle 21 unità rimaste nei ruoli della Giunta regionale, una carenza che rischia di compromettere il pieno svolgimento delle attività dell’Agenzia, in particolare nei settori più strategici come la Sala Operativa Regionale e il Centro Funzionale d’Abruzzo. Le preoccupazioni aumentano anche in vista della gestione del Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2026 e, più in generale, della capacità di affrontare emergenze reali con tempestività ed efficacia. L’Agenzia, consapevole delle difficoltà, ha già predisposto un piano assunzionale per colmare le lacune, ma il progetto resta bloccato per l’assenza di risorse stanziate dalla Giunta regionale. Secondo il sindacato, non è chiaro perché, a fronte di esigenze così rilevanti per la sicurezza dei cittadini, il presidente Marsilio e gli uffici regionali non abbiano ancora autorizzato nuove assunzioni.La questione sarà portata in Commissione Vigilanza, con il supporto di documenti che attestano le criticità segnalate dai responsabili, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle responsabilità e individuare possibili soluzioni.

Il Segretario Generale

FP CGIL Abruzzo Molise

Luca Fusari