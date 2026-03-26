VIA CRUCIS CITTADINA, CAMBIO DI SEDE PER MALTEMPO: CELEBRAZIONE IN CATTEDRALE

La Via Crucis cittadina di Teramo cambia location a causa del maltempo. La celebrazione, in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20.30 nella Villa Comunale, si terrà invece all’interno della Cattedrale di Teramo, mantenendo invariato l’orario. Il rito sarà presieduto dal vescovo Lorenzo Leuzzi e potrà essere seguito sia in presenza sia a distanza: allo streaming sui canali digitali della Diocesi di Teramo-Atri, tramite YouTube e Facebook. Anche per questa edizione saranno le parrocchie della città a curare le quattordici meditazioni, affidate a diversi rappresentanti della comunità. L’accompagnamento musicale sarà garantito dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Teramo, diretta dal maestro Maurizio Vaccarili, insieme al quartetto d’archi “Benedetto Marcello”. «La Via Crucis non è soltanto una rievocazione, ma un percorso di speranza – sottolinea il vescovo Leuzzi –. Quest’anno, nel raccoglimento della Cattedrale, ci invita a vivere un momento ancora più intenso, sia sul piano personale che comunitario». Il presule evidenzia come, nonostante il desiderio iniziale di celebrare all’aperto, «ritrovarsi nel cuore della Chiesa diocesana richiama il valore della Croce come fondamento di una civiltà dell’amore». Un messaggio che, in un tempo segnato da incertezze, diventa invito a non temere il futuro e a promuovere una cultura di pace. All’organizzazione dell’evento hanno contribuito anche enti locali, tra cui il BIM e il Comune di Teramo. Il sindaco Gianguido D’Alberto rimarca l’importanza dell’iniziativa: «La Via Crucis rappresenta un appuntamento atteso e partecipato dalla città. È un evento che negli anni ha saputo resistere alle difficoltà, dal periodo della pandemia ai lavori al Teatro Romano, e che prosegue anche oggi nonostante le condizioni meteo avverse». Il primo cittadino sottolinea inoltre il valore della collaborazione istituzionale, che consente di coniugare dimensione spirituale e valorizzazione del patrimonio storico e religioso cittadino.