ALLARME PROCESSIONARIA VICINO ALLA SCUOLA “LUCA TANCREDI”

Preoccupa la presenza diffusa di larve di processionaria nelle aree verdi che circondano la scuola elementare “Luca Tancredi”, nel quartiere Fornaci - Cona.
A lanciare l’allarme sono residenti e genitori, che segnalano i rischi legati ai peli urticanti dell’insetto, potenzialmente responsabili di forti reazioni allergiche e irritazioni anche gravi.
Si invita quindi alla massima cautela:
- Per i bambini: evitare qualsiasi contatto con i nidi sugli alberi o con le file di larve sul terreno.
- Per i cani: attenzione durante le passeggiate, perché il contatto, soprattutto con la bocca, può avere conseguenze molto serie, anche letali.
I cittadini chiedono un intervento rapido delle autorità per la bonifica della zona e la messa in sicurezza degli spazi frequentati quotidianamente dagli alunni.