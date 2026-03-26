ALLARME PROCESSIONARIA VICINO ALLA SCUOLA “LUCA TANCREDI”

Preoccupa la presenza diffusa di larve di processionaria nelle aree verdi che circondano la scuola elementare “Luca Tancredi”, nel quartiere Fornaci - Cona.

A lanciare l’allarme sono residenti e genitori, che segnalano i rischi legati ai peli urticanti dell’insetto, potenzialmente responsabili di forti reazioni allergiche e irritazioni anche gravi.

Si invita quindi alla massima cautela:

Per i bambini: evitare qualsiasi contatto con i nidi sugli alberi o con le file di larve sul terreno.

evitare qualsiasi contatto con i nidi sugli alberi o con le file di larve sul terreno. Per i cani: attenzione durante le passeggiate, perché il contatto, soprattutto con la bocca, può avere conseguenze molto serie, anche letali.

I cittadini chiedono un intervento rapido delle autorità per la bonifica della zona e la messa in sicurezza degli spazi frequentati quotidianamente dagli alunni.