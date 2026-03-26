SCUOLE PIÙ SICURE NEL TERAMANO: TRE INTERVENTI ANTINCENDIO FINANZIATI CON IL PNRR

Nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici saranno realizzati tre interventi di adeguamento alla recente normativa antincendio. Interventi che la Provincia di Teramo ha candidato al bando PNRR NextGenerationEU.

Sono destinatari dei lavori

il polo Alberghiero “Di Poppa” di Teramo con 300 mila euro,

il Liceo “Einstein” di Teramo per 300 mila euro,

l’Istituto “Rosa” di Nereto per 300 mila euro.

La Provincia ha inoltre candidato a finanziamento - sempre per l’adeguamento antincendio - anche l’IPSIA “Moretti” di Roseto degli Abruzzi e lo “Zoli” sede di Silvi: presenti in graduatoria ma al momento non hanno trovato copertura finanziaria.v“L’aggiudicazione dei lavori è prevista a fine giugno – precisa il presidente Camillo D’Angelo – e da scadenza di legge devono essere terminanti entro dicembre, ma la maggior parte degli interventi verranno realizzati durante il periodo estivo e, in ogni caso, non interferiranno con le attività didattiche. Un altro passo importante verso la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti, tenuto conto che con i fondi PNRR sono già stati realizzati numerosi interventi sostanziali e straordinari in 23 scuole, costruite le palestre del Crocetti di Giulianova e del Primo Levi di Sant’Egidio alla Vibrata e il nuovo plesso scolastico destinato al Curie sempre a Giulianova. Sia a Giulianova che a Sant’Egidio le strutture sono state completate, ora siamo alla fase amministrativa per la concessione dell’agibilità”.