ALLERTA METEO, ORDINANZA DEL SINDACO COSTANTINI: CHIUSI PARCHI E AREE VERDI

In seguito all’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione Civile Nazionale, il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’accesso ai parchi pubblici cittadini, alla pineta sul Salinello e a tutte le aree verdi comunali. Il provvedimento riguarda in particolare i parchi Franchi, Vuillermin, Cerasari, Annunziata, Cerulli, Matteotti, Colleranesco e Villa Pozzoni. Dal Comune arriva inoltre la raccomandazione a non sostare nelle zone alberate per tutta la durata dell’allerta, così da limitare eventuali situazioni di pericolo. L’ordinanza resterà in vigore anche in caso di proroga o rinnovo dell’allerta per fenomeni dello stesso tipo e con identico livello di rischio, fino a quando non verrà comunicata la cessazione dello stato di allerta.