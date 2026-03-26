ADDIO A ENZO MARIANI, PROTAGONISTA DELL’AUTOMOTIVE ABRUZZESE

L’Abruzzo saluta una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dell’imprenditoria locale. È scomparso a 72 anni Enzo Mariani, imprenditore di riferimento nel settore automobilistico e tra i protagonisti della crescita del Gruppo Progetto Auto, realtà ormai consolidata nel panorama economico del medio Adriatico. Il suo percorso professionale affonda le radici nella storica concessionaria Fiat Costantini di Giulianova, dove seppe distinguersi fino a ricoprire ruoli di responsabilità commerciale. A metà degli anni ’90 la svolta: insieme a Giuseppe Di Domenico diede vita a una nuova attività a Scerne, inizialmente legata al marchio Fiat. Anche dopo l’uscita del socio fondatore, Mariani continuò a sviluppare l’azienda coinvolgendo nuovi partner e ampliando progressivamente il progetto. Nel tempo, quella intuizione imprenditoriale si è trasformata in una realtà articolata e dinamica, con sedi tra Scerne, Teramo e San Giovanni Teatino. Il gruppo ha esteso le proprie attività ben oltre la semplice vendita di auto, includendo servizi di assistenza, ricambi e assicurazioni, collaborando con importanti marchi internazionali. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la visione strategica e la capacità di anticipare i cambiamenti del mercato, unite a uno stile umano e professionale improntato al rispetto e alla correttezza. Mariani rappresentava una figura capace di coniugare valori tradizionali e innovazione, guidando le sue aziende anche nelle sfide più recenti, dalla digitalizzazione alla sostenibilità. Sotto la sua direzione, il Gruppo Progetto Auto è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il territorio, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale dell’area teramana. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Roseto e in tutta la regione, dove era stimato non solo come imprenditore, ma anche per il suo impegno discreto a favore della comunità. Lascia i figli Fabio e Lara e una grande comunità di collaboratori che nel tempo hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale.