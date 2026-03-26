CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI ENZO MARIANI DALLA FAMIGLIA COSTANTINI

La mia famiglia si stringe in queste ore alla famiglia Mariani e porge le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Enzo. Incancellabile è il suo ricordo, legato per sempre a quello della mia famiglia ed in particolare a due persone che come Enzo non sono più tra noi, mio padre e mio nonno. Negli anni Jwan ed Enzo sono stati i pionieri del mercato dell’automobile in questa provincia. Uomini straordinari, che purtroppo non sono più con noi ma ci lasciano un bagaglio umano straordinario. Quella di Enzo Mariani è stata una presenza preziosa, seria, affezionata, nelle concessionarie della mia famiglia.

Lascia in noi un segno profondo, di grande umanità e di brillante intelligenza.