CINQUE MILIONI IN DROGA SPEDITI PER POSTA IN ABRUZZO

Non più soltanto tir con doppifondi o

corrieri disposti a rischiare la vita: il narcotraffico sceglie sempre

più la via, apparentemente anonima, delle spedizioni postali. E'

quanto emerge da un'operazione congiunta dei Comandi provinciali della

Guardia di Finanza di Roma e Pescara, che ha portato

all'intercettazione, nella Capitale, di un ingente carico di droga

destinato ai mercati del Lazio e dell'Abruzzo. I finanzieri hanno

individuato e sequestrato - con provvedimento successivamente

convalidato dall'autorità giudiziaria - diversi plichi postali

contenenti complessivamente 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5

chilogrammi di hashish. La sostanza stupefacente, confezionata con

particolare cura per eludere i controlli, viaggiava all'interno dei

normali circuiti, confusa tra migliaia di spedizioni lecite e diretta

alle piazze di spaccio della Capitale e del litorale adriatico.

"L'operazione - dice una nota della Finanza - si inserisce in un più

ampio piano di contrasto a una modalità criminale in forte espansione:

le organizzazioni sfruttano l'elevato volume di merci movimentate

quotidianamente dai corrieri privati per frazionare i carichi e

seguirne gli spostamenti in tempo reale, riducendo il rischio di

perdite complessive. Una strategia a cui le Fiamme Gialle rispondono

con un'intensificazione dei controlli nei centri di smistamento e

presso le società di logistica, anche grazie all'impiego di avanzate

analisi di rischio e delle unità cinofile". Lo stupefacente

sequestrato, una volta immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe

garantito profitti elevatissimi: secondo una stima prudenziale, il

valore all'ingrosso supera il milione e mezzo di euro, ma la vendita

al dettaglio - considerato l'alto grado di purezza della cocaina,

suscettibile di essere ''tagliata'' - avrebbe potuto generare un giro

d'affari complessivo vicino ai 5 milioni di euro. Le indagini sono in

corso per risalire all'intera filiera criminale, dai mittenti ai

destinatari della droga.