ARRIVA LA PASQUA, TORTORETO RIAPRE LO "IAT"

Tortoreto si prepara ad accogliere i primi visitatori, sin dalle imminenti festività pasquali, con la riapertura dell’Ufficio IAT sul Lungomare Sirena – a comunicarlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani, a seguito della decisione condivisa nel Comitato Turistico Permanente.

L’Ufficio tornerà in funzione, infatti, per i giorni del 5 e 6 Aprile, 25 e 26 Aprile e 1 Maggio, al fine di presentare l’offerta turistica locale ai visitatori che Tortoreto accoglierà in queste festività primaverili.

L’attività estiva partirà il 1° giugno e proseguirà fino al 15 settembre, applicando il seguente orario: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. In aggiunta, dal 1° luglio al 31 agosto, si garantirà anche il turno serale dalle 21:00 alle 23:00.

Presso la moderna ed efficiente sede dell’Ufficio IAT, realizzata nel 2024, i visitatori potranno ricevere informazioni dettagliate su attrazioni, eventi, ricettività, attività e trasporti di Tortoreto e zone limitrofe, potendo ottenere materiale informativo, mappe, brochure e calendari eventi nonché supporto per prenotazioni.

Rinnoviamo l’impegno per un servizio informativo puntuale ed efficiente già a partire dalle festività primaverili, per accogliere nel migliore dei modi i primi ospiti e rafforzare l’immagine di Tortoreto come meta accogliente e ospitale. – ha commentato l’Assessore Giorgio Ripani. - Nei prossimi giorni, diffonderemo anche le date di alcuni tra gli eventi estivi più attesi, in modo da supportare i nostri operatori nella promozione dell'offerta turistica estiva.