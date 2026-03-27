NOTARESCO, DON ANTONIO COLUCCIA INCONTRA I RAGAZZI GRAZIE AL "CAMMINO DEI VALORI"

Nell'ambito dell'iniziativa socio-educativa e culturale de "Il Cammino dei Valori" organizzato dalla F.C. Notaresco, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, ospite e testimonial dell'evento, di ieri giovedì 26 marzo 2026, è stato Don Antonio Coluccia, prete-coraggio impegnato nei quartieri più difficili della periferia di Roma per portare conforto e assistenza agli emarginati ed in prima linea nella lotta alla droga ed agli spacciatori. Don Antonio si è presentato all'incontro con i suoi strumenti da lavoro quotidiano: megafono, pallone, fischietto e rosario cattolico, si è intrattenuto con i ragazzi coinvolgendoli e catturando la loro attenzione per circa 2 ore. Educazione civica, legalità, riflessioni sociologiche e tanti consigli per crescere nel rispetto di sani principi e altissimi valori morali. Entusiasta della riuscita dell'evento il promotore Mirko Gramenzi Team Manager della F.C. Notaresco -"E' stato un evento che ha stravolto positivamente formalità, protocolli e la scaletta del programma che avevamo organizzato con l'amico giornalista Luca Maggitti. Don Antonio è una vera forza della natura, è riuscito a intrattenere gli alunni della Scuola Secondaria di Notaresco con una grandissima capacità comunicativa. Se l'evento fosse durato altre 4 ore i ragazzi non si sarebbero annoiati, per quanto trascinante ed avvincente è stato l'incontro. Una bellissima opportunità di crescita per tutti i partecipanti".