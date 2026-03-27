CADONO RAMI "OLTRECORDOLO", CHIUSA LA PISTA CICLABILE... MIGLIAIA DI CICLISTI DISPERATI





Sarà stato il vento, sarà stata la pioggia, sarà stato il destino, o forse semplicemente qualche ramo che ha deciso di staccarsi dalla routine quotidiana: fatto sta che la pista ciclabile dello “stradone” di Teramo è stata chiusa. Motivo ufficiale: caduta rami. Da questa mattina, dunque, si aggirano per la città centinaia—anzi, migliaia—di ciclisti smarriti, incapaci di orientarsi senza il loro abituale corridoio cordolato. Uomini e donne in preda al panico, costretti a frenare, deviare, addirittura—si racconta— a rinunciare alla pedalata. Testimoni raccontano di biciclette ferme ai margini della strada, ciclisti con lo sguardo perso nel vuoto, qualcuno che prova timidamente a percorrere un’alternativa, salvo poi tornare indietro sopraffatto dall’ansia. “Non sappiamo dove andare”, avrebbe dichiarato uno di loro, stringendo il manubrio come fosse l’ultima ancora di salvezza.

Ovviamente, stiamo scherzando... l'unica cosa vera è che i rami sono caduti e la pista è chiusa. A subure il disagio tutti i frequentatori della ciclabile. Cioè nessuno.