FRANE A SILVI, INTERVENTI URGENTI E FONDI REGIONALI PER LA RIAPERTURA DELLA SP 29

Un intervento immediato per fronteggiare l’emergenza frane e garantire la sicurezza del territorio: la Regione Abruzzo è al lavoro su più fronti a Silvi, dove il dissesto idrogeologico sta creando criticità rilevanti, in particolare lungo la strada provinciale 29. A fare il punto è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, intervenuto al tavolo convocato dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo. All’incontro hanno preso parte anche la Protezione Civile regionale, guidata da Maurizio Scelli, oltre a rappresentanti del Comune di Silvi e della Provincia di Teramo. La Regione ha già messo a disposizione 244 mila euro, IVA inclusa, ovvero il massimo previsto per interventi in somma urgenza, per sostenere le prime operazioni di verifica e messa in sicurezza delle aree interessate. Sul fronte della frana che ha portato alla chiusura della SP 29 in contrada Vallescura, si va verso una soluzione condivisa: già nei prossimi giorni è prevista la firma di un accordo tra tutti gli enti coinvolti, passaggio necessario per avviare i lavori definitivi sul versante e puntare alla riapertura dell’arteria, ritenuta strategica per i collegamenti tra il borgo e la costa. Diversa la situazione per il nuovo movimento franoso nei pressi dell’incrocio con Santa Lucia, dove sarà necessario completare una serie di passaggi tecnici prima di poter accedere a ulteriori finanziamenti. In particolare, dovranno essere predisposti lo studio di fattibilità, il progetto esecutivo e l’inserimento sulla piattaforma RENDIS, iter indispensabile per sbloccare risorse strutturali destinate al consolidamento definitivo. Il vertice in Prefettura ha consentito di coordinare le azioni tra Regione, enti locali e Protezione Civile e di definire un cronoprogramma degli interventi. Obiettivo condiviso: riaprire nel più breve tempo possibile i tratti attualmente chiusi della SP 29, garantendo al contempo la sicurezza dei residenti e degli automobilisti.

La Regione, ha ribadito D’Annuntiis, continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, assicurando supporto al territorio e accelerando, per quanto possibile, le procedure necessarie per arrivare a una soluzione definitiva.