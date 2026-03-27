VIDEO- FOTO/ IL QUESTORE CHIUDE IL LOCALE A TERAMO DOPO LA RISSA IN PIAZZA GARIBALDI MENTRE LA RAGAZZA DENUNCIA I SUOI AGGRESSORI

A seguito dei controlli effettuati dalla Polizia in un esercizio commerciale di Piazza Garibaldi, a Teramo — il kebabbaro dove nei giorni scorsi si è verificata una violenta rissa che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine — è stato disposto un provvedimento di chiusura. La decisione è stata adottata dal questore Pasquale Sorgonà, in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che consente la sospensione dell’attività in presenza di situazioni ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel frattempo, la ragazza rimasta coinvolta nell’aggressione ha presentato denuncia contro i suoi aggressori.