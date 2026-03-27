GIULIANOVA IN LUTTO PER NINO DI GIOSAFAT, IL RICORDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Profondo dolore a Giulianova per la morte di Nino Di Giosafat, 74 anni, da sempre punto di riferimento nel panorama sindacale e nella vita pubblica cittadina. La notizia ha suscitato commozione anche nelle istituzioni locali: il sindaco Jwan Costantini, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio, ricordando una figura che ha lasciato un segno concreto non solo nel lavoro, ma anche nei rapporti umani. Nel corso della sua lunga attività, Di Giosafat si è fatto apprezzare per il rigore, la disponibilità e la costante attenzione verso le esigenze degli altri. Il suo percorso nel mondo sindacale è stato caratterizzato da impegno continuo e senso del dovere, qualità che gli hanno valso il rispetto diffuso della comunità. Nel 2025 aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento attribuito a testimonianza di un impegno portato avanti con dedizione e coerenza. Nel messaggio diffuso dal Comune si evidenzia come il suo esempio, improntato a correttezza e senso civico, rappresenti un’eredità importante per la città. Alla famiglia sono stati rivolti pensieri di vicinanza e le più sincere condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità giuliese.