PIÙ PIOVE, PIÙ IL TERRENO CEDE: A VALLE SAN GIOVANNI I RESIDENTI SONO SEMPRE PIÙ PREOCCUPATI

A ogni temporale, il terreno torna a cedere. E con il passare dei mesi, la sensazione tra i residenti è che il fenomeno stia diventando sempre più evidente — e preoccupante. Succede a Valle Soprana, nella zona di Valle San Giovanni, dove uno smottamento di dimensioni rilevanti continua a muoversi ogni volta che le precipitazioni si intensificano. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un processo ormai ricorrente: più piove, più il terreno scivola lentamente verso valle. Gli abitanti della zona raccontano di crepe che si allargano, piccoli cedimenti che diventano via via più visibili e una generale instabilità del suolo che mette in allarme chi vive nelle vicinanze. Il problema, spiegano, non è solo la presenza della frana, ma la sua evoluzione costante. Ogni nuova perturbazione sembra peggiorare la situazione, aumentando il rischio di smottamenti più significativi. Il timore è che, continuando con questo andamento, possano rendersi necessarie misure più drastiche. I cittadini chiedono interventi urgenti di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area, prima che il fenomeno possa trasformarsi in un’emergenza.