"Mr TATÌ", TRA APERITIVO E PRANZO, OGGI L'ARGHIRÒ CELEBRA IVAN GRAZIANI



Un omaggio alla musica senza tempo di Ivan Graziani prende forma in un appuntamento speciale che unisce passione, ricordi e atmosfera conviviale. Oggi, sabato 28 marzo, dalle 11:00 alle 14:00, l'Arghirò Caffè Ristorante ospiterà “Mr. Tati – Ivan Graziani Tribute”, un evento dedicato al celebre cantautore abruzzese. La locandina, dallo stile illustrato e ironico, richiama immediatamente l’immaginario legato a Graziani: occhiali rossi, chitarra e quell’inconfondibile spirito libero che ha segnato la sua carriera artistica. “Mr. Tati” è infatti uno dei suoi soprannomi più noti, simbolo di un’identità musicale originale e fuori dagli schemi. L’iniziativa si propone di celebrare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da “Lugano addio” a “Firenze (canzone triste)”, passando per brani intramontabili che continuano a parlare a generazioni diverse. Non solo un concerto, ma un vero e proprio tributo emotivo, pensato per chi ha vissuto quegli anni e per chi vuole scoprirli oggi. La scelta dell’orario, a cavallo tra mattina e pranzo, suggerisce un evento dal clima informale, in cui la musica si mescola alla convivialità. Una formula che punta a coinvolgere il pubblico in modo diretto, creando un’atmosfera intima e partecipata. Arghirò, che ospita l’appuntamento, si conferma così uno spazio attento alla cultura musicale e agli eventi dal vivo, capace di valorizzare artisti e repertori che hanno lasciato un segno profondo. Un’occasione, dunque, per riscoprire Ivan Graziani attraverso un’esperienza condivisa, dove note e memoria si intrecciano in un omaggio sincero e sentito.