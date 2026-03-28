VIDEO-FOTO/LA PIOGGIA NON HA FERMATO LA FEDE: TERAMO UNITA NELLA VIA CRUCIS IN CATTEDRALE

Il maltempo non ha spento la partecipazione dei fedeli teramani: la Via Crucis, spostata dalla Villa Comunale alla Cattedrale, si è trasformata in un intenso momento di raccoglimento e di preghiera. Le meditazioni, curate dalle parrocchie cittadine e accompagnate dalla musica della Cappella della Cattedrale, hanno introdotto il messaggio del vescovo Lorenzo Leuzzi, che ha invitato a custodire il silenzio e la riflessione vissuti durante la celebrazione. Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi riti, a partire dalla Domenica delle Palme a Sant’Antonio. Centrale il richiamo del vescovo alla missione cristiana: essere testimoni attivi della Risurrezione, segno di speranza e fondamento per costruire una società più giusta e pacifica. La serata si è conclusa con la benedizione e un invito chiaro alla comunità: trasformare l’esperienza vissuta in impegno concreto nei giorni a venire.