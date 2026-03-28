AGGREDISCE LA MADRE, CHE CHIAMA IL 118... E LUI AGGREDISCE ANCHE TUTTO IL PERSONALE DELL'AMBULANZA





Ha aggredito tutto l’equipaggio dell’ambulanza. È un uomo già noto alle forze dell’ordine, con un divieto assoluto di accesso alla sua abitazione, per proteggere ii familiari, quello che ha dato in escandescenze ieri sera, alle 23. alla Gammarana, aggredendo il personale sanitario intervenuto. A chiedere aiuto era stata la madre a seguito delle reiterate condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere nei confronti dal figlio. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un soggetto con gravi problemi di tossicodipendenza. L’episodio ha coinvolto tre operatori sanitari, tutti professionisti stimati e con grande esperienza, che si sono trovati a fronteggiare una situazione di estrema tensione, tanto da rendere necessario l’intervento dei Carabinieri. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a insultarli e ad aggredirli verbalmente, arrivando anche a strattonarli con violenza. I testimoni parlano di una vera e propria furia incontrollabile, alimentata probabilmente dall’abuso di sostanze. La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato immobilizzato e ammanettato, ma le sue condizioni erano tali da richiedere una sedazione immediata. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia l’hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e Maltrattamenti in famiglia un uomo del posto.