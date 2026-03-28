ARRESTATO DOPO IL TENTATIVO DI RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE DI VILLA TORDINIA

È stato individuato e arrestato l’uomo ritenuto responsabile del tentativo di rapina ai danni dell’ufficio postale di Villa Tordinia, in provincia di Teramo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato al termine di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. I fatti risalgono a un episodio durante il quale il sospettato avrebbe cercato di mettere a segno il colpo, senza però riuscire nel suo intento. Le indagini, avviate subito dopo l’accaduto, hanno portato gli agenti a raccogliere elementi utili per identificare il presunto autore. Grazie agli accertamenti svolti, gli investigatori sono riusciti a risalire all’uomo, che è stato successivamente fermato e tratto in arresto. A suo carico sarebbero emersi riscontri ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per procedere con il provvedimento. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati contro il patrimonio sul territorio, con particolare attenzione agli episodi che coinvolgono uffici pubblici e servizi essenziali.