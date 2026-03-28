VIDEO-FOTO/ FRANA A SILVI PAESE, ECCO LE CASE CHE SCIVOLANO A VALLE

La frana che da settimane interessa l’area collinare di Silvi Paese si è aggravata: alcune abitazioni evacuate in contrada Santa Lucia stanno cedendo e scivolando a valle. Una villetta ha già riportato il cedimento delle fondamenta con il crollo parziale del tetto e del piano superiore. Sul posto il sindaco Andrea Scordella e la Protezione civile, impegnati nel monitoraggio. La situazione coinvolge anche la strada provinciale 29/b, già chiusa, dove si è aperta una profonda voragine. Intanto in Prefettura si è svolto un vertice sul dissesto. La Regione ha stanziato 244 mila euro per gli interventi urgenti, mentre per la messa in sicurezza definitiva serviranno nuovi studi e ulteriori finanziamenti.

E sempre stamattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla SP29b a Silvi paese, a seguito di una frana che ha interessato la strada provinciale nei pressi di alcune abitazioni, alcune delle quali erano state evacuate già a fine gennaio quando si era attivata la frana. Il fronte franato ha un'ampiezza di circa 80 metri e ha provocato profonde fratture sul manto stradale e la caduta di un albero. La squadra intervenuta sul posto insieme al funzionario di servizio ha effettuato una verifica sommaria e speditiva delle condizioni di stabilità del terreno, ravvisando una situazione di pericolo che ha reso necessario l'evacuazione di altri due edifici di civile abitazione. Alle 13:15 circa una delle due abitazioni evacuate è crollata generando una alta colonna di polvere. È stato richiesto l'invio sul posto di droni dei vigili del fuoco per il sorvolo della zona interessata dalla frana allo scopo di effettuare una verifica più dettagliata. Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco di Silvi, tecnici dell'Agenzia regionale di protezione civile e un geologo per effettuare I rilievi tecnici e gli adempimenti necessari.