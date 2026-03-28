VIDEO-FOTO/ CAMPLI, RIAPRE DOPO IL SISMA LA CHIESA DI SANTA MARIA IN PLATEA

È stata riaperta oggi alle 12 la chiesa di Santa Maria in Platea a Campli, restituita alla comunità dopo i lavori di restauro e miglioramento sismico seguiti al sisma del 2016. La cerimonia inaugurale si è svolta con una celebrazione liturgica presieduta dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi. Grande la partecipazione dei fedeli per un momento atteso da anni, che segna il ritorno alla piena fruibilità di uno dei luoghi simbolo della comunità. Nel pomeriggio, alle 18, è in programma un’altra celebrazione con la benedizione delle palme, in vista della Settimana Santa. I lavori, avviati nel novembre 2023, hanno riguardato il consolidamento strutturale dell’edificio, con interventi sulle murature, sulle volte e sulle coperture, oltre alla rimozione delle criticità sismiche attraverso sistemi di rinforzo. Contestualmente sono stati eseguiti interventi di restauro delle superfici interne ed esterne, inclusi i dipinti murali e il soffitto ligneo decorato. L’intervento è stato realizzato nell’ambito della ricostruzione post-sisma grazie al contributo pubblico disposto dal Commissario straordinario, con il coinvolgimento di numerosi enti istituzionali. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Gavioli Restauri. La riapertura rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del patrimonio storico e religioso del territorio. Intanto proseguono altri interventi nelle chiese del comprensorio di Campli, a conferma dell’impegno nella ricostruzione e nella valorizzazione dei luoghi di culto.