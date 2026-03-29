FINTI CARABINIERI RAGGIRANO TRE ANZIANI: DERUBATI IN CASA

Tre anziani fratelli sono stati vittime di una truffa ben orchestrata nella loro abitazione di via Amendola, a Giulianova. I malviventi, spacciandosi per carabinieri, sono riusciti a conquistare la fiducia delle vittime con una telefonata studiata nei dettagli. I truffatori hanno contattato i tre, due uomini e una donna che vivono insieme, sostenendo che uno di loro fosse coinvolto in una vicenda legata a del denaro sospetto, presumibilmente riconducibile ad attività illecite. Con il pretesto di dover effettuare accertamenti urgenti, hanno convinto gli anziani a collaborare. Una volta entrati in casa, i falsi militari hanno messo a segno il colpo, portando via denaro e altri beni di valore. Solo dopo si è compreso che si trattava di un raggiro. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non fidarsi di richieste sospette, soprattutto quando arrivano telefonicamente o da sedicenti rappresentanti delle istituzioni.