SOTTOPOSTO A INTERVENTO CARDIACO D’URGENZA IL SOTTOSEGRETARIO D’AMARIO

Un intervento chirurgico d’urgenza al cuore e ore di forte tensione per il sottosegretario regionale al Turismo, Daniele D’Amario. Il politico è stato colpito da un improvviso malore nella serata di giovedì mentre si trovava a Francavilla al Mare, rendendo necessario un rapido ricovero. Dopo un primo passaggio all’ospedale di Pescara, nella giornata di venerdì è stato trasferito a Chieti, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’operazione, eseguita dal primario del reparto di cardiochirurgia Umberto Benedetto insieme alla sua équipe, si è conclusa con esito positivo. Attualmente D’Amario si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono giudicate buone e in progressivo miglioramento, secondo quanto emerso nelle ore successive all’operazione. La vicenda si è sviluppata rapidamente: dai primi sintomi fino alla decisione di procedere con l’intervento, in un arco di tempo molto ristretto che ha richiesto un intervento immediato da parte dei sanitari. Nel frattempo sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione da parte del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha seguito direttamente la situazione, esprimendo sollievo per il buon esito dell’operazione. D’Amario vanta una lunga carriera nelle istituzioni: l’inizio risale al 1998 come assessore comunale a Francavilla al Mare. In seguito ha ricoperto incarichi a livello provinciale e regionale, fino all’ingresso in Consiglio regionale nel 2019. Nella precedente legislatura è stato assessore e nel 2024 è stato rieletto con un ampio consenso. Negli ultimi anni ha avuto un ruolo di primo piano nelle politiche turistiche, anche come sottosegretario, oltre a guidare la Commissione Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni. La sua recente assenza da alcuni impegni ufficiali aveva già suscitato interrogativi, ora chiariti dall’improvviso problema di salute.