SILVI, GIULIO GOLIA DELLE IENE SUL POSTO PER DOCUMENTARE LA SITUAZIONE

Da ieri sera a Silvi Alta è presente Giulio Golia, noto volto del programma televisivo Le Iene, arrivato per testimoniare quanto sta accadendo in questi giorni sul territorio. Golia, che possiede una casa proprio a Silvi, ha deciso di recarsi personalmente sul posto per seguire da vicino l’evolversi della situazione, particolarmente critica soprattutto nella giornata di oggi. Una presenza che conferma quanto gli eventi in corso abbiano colpito anche chi vive e frequenta abitualmente la zona. L’inviato ha raccolto testimonianze e immagini, con l’obiettivo di documentare le difficoltà e portare all’attenzione nazionale ciò che sta succedendo, dando voce ai cittadini e alle loro preoccupazioni. La sua presenza a Silvi Alta rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione mediatica crescente su una vicenda che sta coinvolgendo l’intera comunità.