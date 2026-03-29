VIDEO/ SILVI, LA FRANA INGOIA IL B&B APERTO IN MEMORIA DELLA FIGLIA: “HO PERSO TUTTO”

Non solo case e terreno: la frana che ha colpito Silvi Paese ha cancellato anche una storia di dolore trasformato in speranza. Tra gli edifici inghiottiti dal movimento del terreno c’è infatti un bed & breakfast aperto appena tre anni fa dal signor Paolo, nato per ricordare la figlia scomparsa. Ora di quella struttura resta poco o nulla. Il fango e la terra hanno travolto tutto, portando via non solo un’attività economica, ma soprattutto un luogo carico di significato personale. “Ho perso tutto”, racconta tra le lacrime, mentre osserva ciò che resta del suo investimento e dei suoi sacrifici. Quel B&B era molto più di una semplice attività: rappresentava un modo per dare continuità a un ricordo, per trasformare il dolore in accoglienza e vita. Negli anni era diventato anche un punto di riferimento per chi visitava la zona. La frana, però, non ha lasciato scampo. In pochi istanti ha cancellato anni di lavoro e un progetto costruito con fatica e dedizione. Oggi resta la disperazione di chi si trova a fare i conti con una perdita che va ben oltre l’aspetto economico. Intanto l’intera comunità si stringe attorno al signor Paolo e agli altri cittadini colpiti, mentre proseguono le verifiche sulla stabilità dell’area e si lavora per individuare soluzioni che possano garantire sicurezza e, almeno in parte, un futuro per chi ha perso tutto.