VIDEO/ SILVI PAESE IN FRANA VISTO DAL DRONE, UN BORGO BELLISSIMO CHE STA VENENDO GIÙ POCO ALLA VOLTA

Dall’alto, la ferita è ancora più evidente. Le immagini riprese dal drone mostrano con chiarezza la gravità della situazione a Silvi Paese, dove la frana continua a mangiare terreno, metro dopo metro, minacciando abitazioni e strade. Il versante appare profondamente segnato: una vasta porzione di collina è scivolata verso valle, lasciando dietro di sé crepe, smottamenti e strutture danneggiate. Alcune case risultano già distrutte, altre restano in bilico sul ciglio della frana, sospese in un equilibrio precario. Colpisce il contrasto tra la bellezza del borgo, incastonato tra verde e mare, e la violenza del dissesto che lo sta lentamente trasformando. Dall’alto si distinguono chiaramente gli uliveti attraversati dal fronte franoso e le aree dove il terreno ha ceduto improvvisamente. Le immagini raccontano meglio di ogni parola un fenomeno ancora in evoluzione, con il terreno che continua a muoversi e una comunità che vive ore di grande apprensione. Proprio per questo, nelle prossime ore entreranno in funzione sistemi di monitoraggio per controllare ogni possibile nuovo spostamento. Silvi Paese, uno dei borghi più suggestivi del territorio, oggi si trova a fare i conti con una situazione drammatica, mentre si lavora per mettere in sicurezza l’area e limitare ulteriori danni.