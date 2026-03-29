VIDEO-FOTO/ SILVI, DOMANDE INCALZANTI DI GOLIA (LE IENE) AL SINDACO SCORDELLA: TENTATIVI DI DIFESA SULLA GESTIONE DELLA FRANA MAL RIUSCITI

Clima acceso a Silvi stamattina durante il sopralluogo di Giulio Golia, volto noto del programma Le Iene, arrivato in città per documentare la situazione legata alla frana che sta mettendo in difficoltà il territorio. Nel corso delle riprese non sono mancati momenti di forte confronto con il sindaco Andrea Scordella ma anche con il presidente della Provincia che si è invece ben difeso dalle domande, incalzato dall’inviato sulle cause del dissesto e sulla gestione dell’emergenza. Un botta e risposta acceso, davanti a cittadini e telecamere, che ha evidenziato tutta la tensione di queste ore. Golia, che frequenta da tempo Silvi e qui viene in vacanza, ha scelto di essere presente sul posto per seguire da vicino l’evolversi della situazione, particolarmente critica nella giornata odierna. La sua presenza ha attirato l’attenzione mediatica nazionale su una vicenda che continua a preoccupare la comunità locale. Durante il sopralluogo, l’inviato ha raccolto testimonianze dei residenti, molti dei quali parlano di segnali ignorati nei mesi scorsi e chiedono chiarezza sulle responsabilità. Le immagini e le interviste saranno al centro di un servizio che punta a raccontare le difficoltà vissute dalla popolazione. Intanto resta alta l’attenzione sul fronte della sicurezza, mentre si attendono interventi concreti per stabilizzare il versante e prevenire ulteriori cedimenti. La vicenda di Silvi si conferma così non solo un’emergenza locale, ma un caso destinato a far discutere anche a livello nazionale.