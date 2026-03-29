VIDEO/ FRANA A SILVI, D’ALFONSO: “SERVE UN COMMISSARIO”

Un appello chiaro e diretto per affrontare l’emergenza. È quello lanciato da Luciano D’Alfonso, intervenuto sulla situazione della frana che sta colpendo Silvi, chiedendo la nomina di un commissario straordinario. Secondo D’Alfonso, la gravità del dissesto e l’urgenza degli interventi richiedono una gestione centralizzata e rapida, capace di superare eventuali rallentamenti burocratici. “Serve un commissario”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di accelerare le operazioni di messa in sicurezza e di avviare quanto prima gli interventi strutturali. La frana, che nei giorni scorsi ha provocato danni ingenti a edifici e infrastrutture, continua infatti a destare forte preoccupazione tra i residenti, mentre proseguono le attività di monitoraggio del terreno e le verifiche tecniche. Per l’ex presidente della Regione Abruzzo, è fondamentale mettere in campo strumenti straordinari per affrontare una situazione che non può essere gestita con le procedure ordinarie. L’obiettivo, ha ribadito, deve essere quello di garantire sicurezza ai cittadini e dare risposte concrete a chi ha subito perdite. Nel frattempo, la vicenda di Silvi resta al centro del dibattito politico regionale, con richieste sempre più pressanti di interventi immediati e di una strategia chiara per affrontare l’emergenza e prevenire ulteriori rischi.