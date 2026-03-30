PRATI DI TIVO/ SFIDA DEI BOSCAIOLI: SPETTACOLO E TRADIZIONE AL FESTIVAL DELLA MONTAGNA 2026

Un’intera giornata per riscoprire il fascino autentico della montagna, tra tradizioni, natura e convivialità. Domenica 23 agosto 2026 i riflettori si accenderanno su Prati di Tivo, che ospiteranno il tanto atteso Festival della Montagna 2026, un evento pensato per celebrare il legame profondo tra territorio, cultura e comunità. L’appuntamento è fissato presso il Piazzale Amorocchi, nel cuore di uno degli scenari più suggestivi dell’Appennino abruzzese, dove visitatori e appassionati potranno vivere una giornata immersi nella natura più autentica. L’iniziativa è promossa dall’Vivere la Montagna APS, in collaborazione con il Comune di Pietracamela, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della montagna, riportando alla luce antichi mestieri e tradizioni locali. Tra i momenti più attesi spicca il Triathlon del Boscaiolo, una spettacolare competizione che vedrà i partecipanti sfidarsi in prove di forza e abilità con accetta e motosega, offrendo al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente. Il programma della giornata promette attività per tutte le età: dalla rievocazione degli antichi mestieri della tradizione montana alla fiera di produttori locali, passando per escursioni tra panorami mozzafiato, giochi per grandi e piccoli e momenti di intrattenimento musicale con spettacoli dal vivo e DJ set. Non mancherà l’aspetto gastronomico, con la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio, veri protagonisti di una cultura che affonda le sue radici nella semplicità e nella genuinità. Il Festival della Montagna 2026 si propone così come un’occasione speciale per riscoprire le proprie radici, vivere il territorio in modo autentico e condividere momenti di festa all’aria aperta, in un contesto naturale di straordinaria bellezza. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma dettagliato dell’evento, insieme alle modalità di partecipazione.