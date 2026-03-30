VIDEO-FOTO/VIA GLI ULTIMI TRALICCI ALLA CONA: PARTE LA TRASFORMAZIONE, IN ARRIVO LA NUOVA PIAZZA CON PARCHEGGI

La trasformazione è iniziata davvero. Nell’area della Cona, accanto al benzinaio, stanno scomparendo gli ultimi tralicci che per anni hanno segnato il paesaggio della zona. Nella giornata di oggi l’Enel ha avviato la rimozione degli ultimi “scheletri” metallici, strutture imponenti e ormai fuori contesto che per lungo tempo sono state percepite come veri e propri elementi di degrado. Un passaggio atteso da tempo dai residenti, che segna di fatto l’avvio concreto verso la realizzazione della nuova piazza. Al posto dei tralicci sorgerà infatti uno spazio riqualificato, con parcheggi e aree pensate per la fruizione pubblica. L’intervento rappresenta un cambio di volto per tutta la zona: da area segnata da infrastrutture invasive a nuovo punto di aggregazione urbana. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi step, con l’auspicio che i lavori per la piazza possano partire a breve.