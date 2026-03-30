ULTRA 80ENNE TROVATO MORTO IN CASA A VILLA TORDINIA: INDAGINI IN CORSO

Un uomo di oltre 80 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione a Villa Tordinia. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore, facendo scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due volanti dei carabinieri insieme a una pattuglia della polizia locale, che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. L’anziano viveva in casa con la moglie e una badante. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono in corso.