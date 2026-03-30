GIOCO D’AZZARDO, NEL TERAMANO 55 PERSONE IN CURA: INCIDENZA ALLO 0,02%

Sono 55 le persone attualmente seguite per dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Teramo. Il dato emerge dal cinquantottesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione che rappresenta gli operatori del gioco legale. I numeri sono stati elaborati a partire dai dati ufficiali forniti dall’Azienda sanitaria locale, da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) attivi sul territorio. La Asl teramana copre un bacino di circa 308mila residenti distribuiti in 47 comuni: ne deriva che, nel 2024, la percentuale di persone in cura rispetto alla popolazione complessiva si attesta allo 0,02%. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio promosso da As.Tro per analizzare in maniera più approfondita il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Da mesi, infatti, l’associazione sta inviando richieste di accesso civico generalizzato alle aziende sanitarie di tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere dati omogenei sui pazienti in cura.

“L’obiettivo – spiegano dall’associazione – è costruire una banca dati fondata su numeri reali, utile non solo agli operatori del settore e agli enti del terzo settore impegnati nel contrasto alle dipendenze, ma anche al mondo della ricerca, ai decisori politici e all’opinione pubblica”.

Un lavoro che punta a fare chiarezza su un fenomeno spesso al centro del dibattito, fornendo strumenti concreti per comprenderne dimensioni e impatto reale sul territorio.