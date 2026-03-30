VIDEO-FOTO/ FRANA DI SILVI, ALLARME PIOGGIA: SGOMBERO IMMINENTE PER UN’ALTRA CASA NELLA ZONA ROSSA

L’arrivo della pioggia complica ulteriormente la situazione della frana e fa salire il livello di allerta. I tecnici, intervenuti oggi per installare i sensori di monitoraggio, hanno lanciato un nuovo allarme: una delle abitazioni situate nella zona rossa, quella di colore verde (in foto1), potrebbe cedere da un momento all’altro. Per questo motivo è stato disposto lo sgombero dell’immobile dalle cose, che verrà effettuato nella giornata di domani. L’area è già transennata, ma il rischio di un peggioramento improvviso delle condizioni del terreno impone ulteriori misure di sicurezza. A preoccupare è soprattutto il maltempo. Le piogge, infatti, possono infiltrarsi nel terreno già instabile, aumentandone il peso e riducendo la coesione dei materiali: un fattore che accelera i movimenti franosi e aumenta il rischio di cedimenti improvvisi. I proprietari dell’abitazione interessata stanno provvedendo a recuperare gli effetti personali, anche se al momento non è possibile stabilire con certezza quando e se la struttura potrà essere dichiarata definitivamente inagibile. Nel complesso, l’emergenza coinvolge 18 nuclei familiari per un totale di 32 persone, con otto abitazioni già interessate dai provvedimenti. Intanto prosegue l’attività di monitoraggio: i sensori verranno installati tra oggi e domani nella parte superiore del versante, con l’obiettivo di controllare eventuali movimenti del terreno e fornire dati utili per la gestione dell’emergenza. Resta da chiarire il numero civico dell’abitazione a rischio, elemento che sarà definito nelle prossime ore nell’ambito delle verifiche in corso. Domani pomeriggio incontro in comune per tentare di riaprire la strada interdetta dalla Provincia nelle scorse settimane. Oggi il Sindaco non si è visto sul posto delegando la sua vice Luciana Di Marco perchè "offeso" con la stampa che lo ha attaccato nelle scorse ore.

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