PIOGGIA E "GAMMARANA CHIUSA". MEZZA CITTÀ COL TRAFFICO PARALIZZATO



Traffico completamente paralizzato a Teramo, in particolare lungo l’asse che dal vecchio stadio conduce fino alla Gammarana. Una situazione critica che ha mandato in tilt la viabilità cittadina, complice una combinazione di fattori che si è rivelata esplosiva: la pioggia insistente e la chiusura improvvisa di un tratto stradale nei pressi del supermercato Oasi. Proprio in quel punto, infatti, sono in corso lavori che hanno reso necessario il blocco della circolazione. Il traffico è stato quindi deviato in direzione del Globo, ma senza un’adeguata segnaletica preventiva lungo il percorso. Un’assenza di comunicazioni che ha contribuito ad aumentare il caos, lasciando molti automobilisti disorientati e costretti a improvvisi cambi di direzione. Le conseguenze non si sono fatte attendere: lunghe code, tempi di percorrenza dilatati e disagi diffusi, soprattutto nelle ore di punta. In diversi casi, i conducenti si sono trovati imbottigliati senza possibilità di manovra, mentre la pioggia ha ulteriormente rallentato il flusso dei veicoli, rendendo la situazione ancora più complessa. Non sono mancate le proteste dei cittadini (molti hanno telefonato alla nostra redazione) che lamentano la totale assenza di indicazioni chiare e tempestive. Secondo molti, una migliore organizzazione della viabilità e una comunicazione più efficace avrebbero potuto evitare o quantomeno limitare i disagi. Eppure, se ne era parlato in un'apposita commissione.