VIDEO-FOTO/ FRANA SULLA PROVINCIALE 56 A CIVITA DI COLONNELLA: STRADA CHIUSA DA DOMANI

Un movimento franoso di ampie proporzioni sta interessando, nelle ultime ore, la strada provinciale 56 nel territorio di Civita di Colonnella. La situazione ha spinto le autorità a intervenire con urgenza: a partire da domani mattina il tratto sarà interdetto alla circolazione per consentire verifiche tecniche approfondite. La chiusura si è resa necessaria per permettere ai tecnici di effettuare un sopralluogo dettagliato e accertare l’origine del dissesto, oltre a valutare eventuali rischi per la sicurezza. L’Amministrazione comunale ha già informato la Protezione Civile, attivando le procedure previste per il monitoraggio e la gestione dell’emergenza.