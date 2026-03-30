SILVI PAESE, MONITORAGGIO DEL TERRENO: DOMANI SARANNO INSTALLATI TRE SENSORI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prosegue l’attenzione sulla situazione della parte alta di Silvi Paese, dove nella giornata di domani la Protezione Civile provvederà all’installazione di tre sensori per il monitoraggio del terreno. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo avviate per verificare le condizioni di stabilità dell’area. Nel dettaglio, due dispositivi saranno posizionati all’interno di edifici residenziali, mentre un terzo verrà collocato presso l’asilo della zona, punto ritenuto particolarmente sensibile anche per la presenza di bambini. La scelta dei siti è stata effettuata per garantire un controllo mirato nei punti considerati più esposti. I sensori consentiranno di raccogliere dati costanti e accurati su eventuali movimenti del suolo, permettendo ai tecnici di valutare con maggiore precisione la situazione e individuare possibili segnali di criticità. L’obiettivo è capire se la parte alta del paese presenti rischi concreti di scivolamento e, in tal caso, adottare tempestivamente le misure necessarie per la sicurezza dei residenti. Le operazioni saranno seguite direttamente dalla Protezione Civile, in coordinamento con gli enti locali, e rappresentano un passaggio fondamentale per monitorare l’evoluzione del fenomeno e pianificare eventuali interventi futuri.

Nella foto: uno degli edifici toccati dai sensori