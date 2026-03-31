OPEN DAY ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO: 800 STUDENTI AL CAMPUS DI COSTE SANT’AGOSTINO

Una giornata per orientarsi, scegliere e immaginare il proprio futuro universitario. È quella in programma mercoledì 1° aprile al Campus di Coste Sant’Agostino, dove l’Università degli Studi di Teramo apre le porte a circa 800 studenti provenienti da diverse regioni, tra cui Abruzzo, Marche, Molise, Lazio e Lombardia. L’appuntamento prenderà il via alle 9.15 al Polo didattico “Silvio Spaventa”, con l’accoglienza in Aula Magna affidata al delegato alla Didattica Raffaele Mascella e alla coordinatrice Rossella Di Federico. Da lì, i partecipanti entreranno nel vivo delle attività pensate per far conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Ateneo. Dalle 10 alle 12.30 spazio ai sei Dipartimenti, che proporranno workshop e laboratori interattivi: da Giurisprudenza a Scienze Politiche, passando per Scienze della Comunicazione, Medicina Veterinaria e Bioscienze. Un programma articolato che spazia dalle indagini sulla scena del crimine alle analisi dei social media, fino agli approfondimenti sulla genetica e sugli scenari geopolitici contemporanei. «L’Open Day non è solo una vetrina, ma un momento di ascolto per accogliere sogni e dubbi dei ragazzi – ha dichiarato il rettore Christian Corsi –. In un mondo che cambia, studiare significa acquisire strumenti critici per comprendere il futuro. Il nostro Ateneo propone percorsi di qualità, con una crescente apertura internazionale e una forte attenzione al mondo del lavoro». Per tutta la mattinata saranno inoltre attivi desk informativi dedicati ai servizi per gli studenti, mentre sarà possibile visitare strutture e laboratori del Campus. Un’occasione completa per conoscere da vicino l’università e trasformare l’interesse in una scelta consapevole.