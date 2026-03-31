VIDEO / TORTORETO SI PREPARA AD UN'ESTATE DI EVENTI E SPETTACOLI, SVELATE LE PRIME DATE



L’Amministrazione Comunale di Tortoreto si prepara a una stagione estiva ricca di eventi, spettacoli ed intrattenimento: In attesa di presentare il calendario completo dell’Estate 2026, già definito nei dettagli, «..abbiamo voluto condividere le date di alcuni appuntamenti principali, così da permettere ad albergatori e operatori turistici di promuovere queste iniziative sin dalle imminenti festività pasquali – hanno dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani».

Il 24 Aprile si terrà il Concerto di Primavera, con un Tributo a Pino Daniele dell’Orchestra “Suoni del Sud e, dalla fine di Maggio, la stagione degli spettacoli entrerà nel vivo con eventi quale il Premio “Don Tonino Bello” Tortoreto Città della Pace (31 maggio e 1 giugno), che tornerà ad unire momenti di riflessione ed intrattenimento. L’immancabile Notte Rosa dei Bambini, manifestazione di punta per i più piccoli, si terrà il 27 Giugno e, per la sua decima edizione, presenterà un ricco programma sviluppato dalla Rotonda Carducci alla Rotonda Monti, con l’emozionante spettacolo di chiusura K-Pop Huntrix “Le cacciatrici dell’oscurità – Tribute Concert Live”. Sempre per i più piccoli, tornerà il Borgo Incantato, previsto per il 24 Luglio, e l’animazione Tortoreto Baby Friendly. Non mancherà altresì il 23° Palio del Barone, che terrà la Serata Inaugurale il 21 luglio ed il Grande Evento il 16 Agosto. Confermati anche Le Notti del Soul Blues (19 Luglio e 3 Agosto), il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese "Colossal Time" (25 Luglio) ed il Tortoreto Comix (28-29 Agosto). Per gli amanti della risata, torna l’apprezzato festival Rido al Lido (21 e 22 Agosto).

«Tortoreto si conferma pronta ad accogliere al meglio ospiti e visitatori: i nostri operatori potranno proporre ai potenziali clienti manifestazioni attrattive e coinvolgenti – ha commentato l’Assessore Giorgio Ripani - Nei prossimi giorni sveleremo tutte le novità e gli ospiti dell’Estate Tortoretana 2026, che tornerà ad offrire musica, divertimento e cultura».