"IL CENTRO DI TERAMO VUOLE UNA SVOLTA", LETTERA APERTA DEI COMMERCIANTI AI POLITICI TERAMANI "VOGLIAMO UN CONFRONTO IN PIAZZA"

Lettera aperta al Sig. Sindaco di Teramo All’Assessore Antonio Filipponi Ai Consiglieri Regionali, Sandro Mariani e Paolo Gatti Alla Giunta e al Consiglio Comunale tutto

TERAMO CENTRO, IL BISOGNO DI UNA SVOLTA

Teramo non è solo una sigla su una mappa, né un insieme di freddi indici urbanistici. È un organismo che vive principalmente nel suo Centro Storico e che chiede con forza di tornare a vivere a pieno ritmo. Come Centro Commerciale Naturale, sentiamo la responsabilità di dare voce a chi il centro lo vive, lo cura e lo tiene acceso ogni giorno con le proprie vetrine e il proprio lavoro.

Non possiamo più permetterci di attendere: la città ha bisogno di una visione d’insieme, di una sintesi che unisca il commercio, la mobilità e lo sviluppo urbano in un unico grande progetto di rilancio. Per questo motivo, abbiamo scelto di promuovere con Voi che governate la città e con i consiglieri regionali teramani che invitiamo a essere presenti, un confronto pubblico e trasparente per discutere i pilastri su cui poggia il futuro della nostra comunità.

Questi i punti su cui vorremmo un confronto:

Il Piano di Rivitalizzazione: Le proposte concrete presentate il 12 febbraio 2025 che attendono di diventare realtà.

La Nuova Mobilità (PUMS): Perché muoversi a Teramo sia un'opportunità di crescita e non un ostacolo per cittadini e visitatori.

Urbanistica e Commercio (PUC): Per disegnare spazi che siano accoglienti, decorosi e capaci di attrarre investimenti. Vi invitiamo, pertanto, a incontrarci per un dialogo aperto e costruttivo.

La politica ha il compito di ascoltare, noi quello di proporre: facciamolo insieme, alla luce del sole. L’appuntamento che vi proponiamo è fissato per mercoledì 8 aprile 2026 alle Ore 10:30 in Piazza Martiri della Libertà (presso il dehors del Bar Des Artistes) o per eventuali Vostri impedimenti il giorno successivo stesso luogo, stesso orario.

Teramo merita una svolta. È il momento di passare dalle parole ai fatti.

La Presidente del Centro Commerciale Naturale

Franca Labrecciosa