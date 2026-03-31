TORNA LA PASQUA SOLIDALE DELLA CASA DEL POPOLO

Con l’avvicinarsi della Pasqua, torna anche quest’anno un’iniziativa che unisce solidarietà e partecipazione: la raccolta di uova di cioccolato destinate ai bambini e alle bambine che vivono in condizioni di difficoltà. Un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un momento di felicità concreta per chi spesso resta ai margini, soprattutto nei giorni di festa. In un contesto sociale sempre più complesso, segnato da conflitti internazionali e da scelte politiche che alimentano disuguaglianze, cresce il divario tra chi accumula ricchezza e chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Sempre più famiglie devono fare i conti con il carovita, stipendi insufficienti e una precarietà diffusa che rende anche le ricorrenze più difficili da vivere con serenità. È proprio in questo scenario che iniziative come la Pasqua solidale della Casa del Popolo assumono un significato ancora più profondo. "Non si tratta soltanto di beneficenza, ma di un’azione concreta di mutualismo, un modo per costruire legami e rafforzare una comunità capace di sostenersi dal basso. La solidarietà diventa così una risposta collettiva, silenziosa ma incisiva, capace di contrastare l’isolamento e le ingiustizie. Negli anni, la partecipazione di tante persone ha dimostrato quanto sia forte il desiderio di contribuire attivamente. Un impegno che non cerca visibilità, ma che si traduce in azioni tangibili, capaci di rendere più speciale una giornata di festa anche per chi attraversa momenti difficili".

Chiunque voglia partecipare può donare un uovo di cioccolato, che verrà poi distribuito nei centri del territorio che si occupano di minori. In alternativa, è possibile contribuire anche con una donazione economica.

IBAN: IT64P0542415300000001001253

Causale: “Pasqua Solidale”

Le donazioni possono essere consegnate in via Nazario Sauro 52 nei seguenti giorni: