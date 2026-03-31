400 COLOMBE DISTRIBUITE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: IL PROGETTO PASQUA DI ANTEAS





Si avvia a conclusione il “Progetto Pasqua”, l’iniziativa promossa dall’Anteas (Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà) di Teramo per offrire un segno concreto di vicinanza e condivisione alle famiglie in difficoltà del territorio. Nei giorni in cui si celebra simbolicamente il ritorno alla vita, l’Associazione ha voluto portare un messaggio di festa e speranza a numerosi nuclei familiari segnalati da Parrocchie, Amministrazioni Comunali, presidi sociali del territorio, Caritas, gruppi di solidarietà, Associazioni Dame di San Vincenzo e dalla Federazione Pensionati della CISL di Teramo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai proventi del 5 per mille, raccolti dall’Anteas teramana e all’impegno instancabile di oltre 60 volontari, che hanno percorso l’intero territorio provinciale distribuendo più di 400 colombe pasquali. Un gesto semplice ma significativo, capace di testimoniare concretamente i valori di solidarietà e attenzione verso i più fragili, obiettivo da sempre perseguito dall’Associazione teramana. “Ancora una volta con spirito di solidarietà l’Anteas di Teramo ha voluto essere al fianco degli ultimi, trasmettendo un messaggio di vicinanza, speranza e rinascita” – ha dichiarato il Presidente Enzo Troiani. Il “Progetto Pasqua” si conferma così un’importante occasione di impegno sociale e comunitario, rafforzando la rete di sostegno e collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio.