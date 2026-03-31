FONTE BAIANO INCONTRA SINDACO E PREFETTO: «VOGLIAMO PIÙ LUCI E PIÙ TELECAMERE»

Ieri pomeriggio, nei locali del comando di polizia locale, il Sindaco Gianguido D’Alberto e il Prefetto Fabrizio Stelo, insieme agli Assessori Domenico Sbraccia e Marco Di Marcantonio e al comandante della polizia locale Franco Zaina, hanno incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere di Fonte Baiano per un confronto sulla sicurezza urbana. Confronto nel corso del quale i rappresentanti delle istituzioni hanno raccolto le istanze arrivate dai cittadini e illustrato le azioni messe in campo e quelle che saranno realizzate, anche sulla scorta delle richieste arrivate dai residenti. Tra le richieste avanzate da questi ultimi, in particolare, un potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza.

“Confermando lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato tutti gli incontri che abbiamo avuto un questo mesi con i rappresentanti dei cari quartieri e delle frazioni, anche la riunione odierna è stata particolarmente proficua – sottolinea il primo cittadino - In particolare, nel ricordare gli interventi già effettuati, abbiamo preso l'impegno di procedere, già nel mese di aprile, ad installare ulteriori punti luce nelle aree del quartiere dove oggi è carente. Nel confronto con la Prefettura e le altre forze, in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza, individueremo anche le zone strategiche dove installare nuove telecamere, oltre a quello le di cui abbiamo già dotato il quartiere. Come Amministrazione stiamo cercando di fare sempre di più, in in contesto in cui diminuisce il numero di reati sul territorio ma cresce l'insicurezza legata ai furti. E, al di là dei dati,a sicurezza percepita incide fortemente sulla qualità della vita della comunità. Il nostro impegno è massimo e continuerà ad esserlo”.

Nel corso della riunione il comandante della polizia locale Franco Zaina ha ricordato come all’atto dell’insediamento dell’attuale amministrazione il sistema di videosorveglianza sul territorio fosse di fatto azzerato e ha sottolineato come l’Amministrazione stia investendo molto in termini di risorse e di assunzioni.

“Adesso siamo arrivati a 94 telecamere di cui 14 OCR con le quali abbiamo cinto la città - ha sottolineato il comandante Zaina - e che ci consentono di avere contezza di tutte le macchine che entrano ed escono dalla città e attualmente Stiamo installando ulteriori 2 nuove telecamere a Fonte Baiano e altre 16 lungo il parco fluviale. È positivo anche il trend delle nuove assunzioni: oggi siamo in grado di assicurare due pattuglie la mattina e due il pomeriggio e questo fino a qualche tempo fa era impensabile. Inoltre, abbiamo quasi terminato la cella di sicurezza, fondamentale nel momento in cui si procede a un fermo”.