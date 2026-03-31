UN RAGAZZO NORMALISSIMO, BRAVO A SCUOLA E SENZA PROBLEMI... MA PROGETTAVA UNA STRAGE



"Si tratta di un ragazzo che non

ha mai dato motivi di preoccupazione. Non ha mai dato

attestazione di comportamenti violenti o in qualche modo

preoccupanti. E' stabilmente inserito nel suo contesto sociale,

con solidi legami affettivi sia familiari sia amichevoli.

Frequenta con profitto il suo istituto scolastico. Bisogna

capire com'è entrato in questa rete e cosa è a lui

effettivamente ascrivibile". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato

Angelo Pettinella, legale del 17enne pescarese residente in

provincia di Perugia, arrestato dai carabinieri del Ros per i

reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di

discriminazione razziale, etnica e religiosa, nonché per

detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Precisando di non "aver ancora ricevuto l'ordinanza di

custodia cautelare" e che "l'idea che mi sono fatto è quella che

mi arriva dalla stampa e dai genitori", il legale, rispetto a

quanto contestato al ragazzo, parla di "commenti certamente

stigmatizzabili e fuori luogo", ma sottolinea comunque che

"bisogna capire il discrimine tra ciò che una persona vuole fare

concretamente e ciò che una persona millanta". Rispetto alla

volontà di compiere una strage al liceo artistico di Pescara,

Pettinella afferma che il 17enne "non ha mai frequentato

quell'istituto e non aveva lì amicizie e frequentazioni".

"Aspetteremo le notifiche, accederemo al fascicolo e, poi, ci

sarà l'udienza di convalida, presumibilmente in settimana"

aggiunge l'avvocato illustrando i prossimi step. "Il 17enne era

inizialmente indagato in un'indagine della Procura di Brescia -

ricostruisce -. Nel corso dell'estate era stata eseguita una

perquisizione nella sua abitazione e gli era stato sequestrato

lo smartphone. All'esito dell'analisi del dispositivo, la

Procura per i minorenni dell'Aquila ha ritenuto la necessità

della misura cautelare. Contestualmente, ieri, è stata eseguita

una nuova perquisizione, con sequestro di un altro smartphone e

di un tablet". Il ragazzo, dopo aver frequentato per due anni le

scuole superiori a Pescara, si è trasferito in provincia di

Perugia con la madre, dove da quest'anno frequenta un liceo. Si

trova ora nel carcere minorile di Firenze. Non ha ancora

incontrato il suo legale.