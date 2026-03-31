ATTENZIONE, ALLERTA ROSSA METEO DOMANI E DOPODOMANI IN ABRUZZO: PIOGGIA, NEVE E GHIACCIO

In queste ore l’Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile.

Il presidente Marsilio: «In questo quadro, rivolgo un invito molto chiaro a tutti i cittadini: massima prudenza e senso di responsabilità. Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario, evitiamo le zone più esposte e prestiamo la massima attenzione a ghiaccio, neve e possibili situazioni di pericolo. La Protezione Civile e tutte le strutture regionali sono operative e stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione».