METEO / RISCHIO VALANGHE A LIVELLO 4, DIVIETO ASSOLUTO SUL GRAN SASSO

L’Amministrazione Comunale di Pietracamela informa cittadini e visitatori che, a seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni sul versante teramano del Gran Sasso, il rischio valanghe ha raggiunto il grado 4 (forte).
Ai Prati di Tivo è in vigore un’ordinanza che prevede:
DIVIETO ASSOLUTO di attività escursionistica e sci alpinismo sui pendii del Corno Piccolo
DIVIETO di transito pedonale e veicolare nel tratto di Strada Provinciale dal Bar Prati di Tivo al Residence Prati di Tivo
Resta aperto il piazzale dei Prati di Tivo esclusivamente per il parcheggio
Si invita tutta la cittadinanza e i visitatori alla massima prudenza, al rispetto delle disposizioni e a non sottovalutare il pericolo. In questa fase, la sicurezza deve essere una priorità assoluta.