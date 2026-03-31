VIDEO / FRANA DI SILVI - D'ANGELO: «CERCHIAMO DI RIAPRIRE AL PIÙ PRESTO LA STRADA CHIUSA DA MESI»



Silvi si lavora senza sosta per affrontare le conseguenze della frana che ha colpito il territorio nei mesi scorsi. La priorità resta il ripristino della viabilità, almeno in forma parziale, per ridurre i disagi alla popolazione. A fare il punto è il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo: «Stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Silvi e con la Regione Abruzzo per riaprire almeno il tratto di strada interessato dalla frana dello scorso anno. Ci sono diversi privati già impegnati negli interventi, mentre l’ultima parte sarà completata dalla Provincia insieme agli altri enti». Il maltempo continua a rappresentare un fattore critico per l’intera area:

«Questa situazione mette in difficoltà tutto il territorio. Stiamo lavorando intensamente per cercare di tornare, almeno in parte, alla normalità». Nel corso del sopralluogo con i tecnici, sono emersi elementi importanti sulla natura del dissesto:

«Gli esperti hanno analizzato il fenomeno, che appare repentino e legato alla natura sabbiosa del terreno. Stiamo cercando di capire quali siano le competenze della Provincia». Per quanto riguarda gli edifici coinvolti, le prospettive sono più complesse:

«Le abitazioni colpite dal crollo difficilmente potranno essere recuperate. Diverso il discorso per la strada, che in futuro potrà essere ricostruita». I prossimi passaggi saranno tecnici e progettuali:

«Servirà un’analisi geologica approfondita e poi una progettazione che individui la soluzione migliore».