VIDEO / NON SOLO SILVI: «LAVORARE SUBITO SULLA FRANA DI COLONNELLA»





La situazione della viabilità nella zona nord della provincia, tra Colonnella e la Val Vibrata, resta critica a causa di nuovi fenomeni franosi. A evidenziarlo è il presidente Camillo D'Angelo: «Purtroppo anche la SP56 è stata chiusa perché interessata da movimenti franosi. È un’arteria importante che collega la zona nord alla realtà industriale di Ascoli Piceno». Il territorio viene monitorato costantemente: «Stiamo seguendo l’evoluzione della situazione in modo continuo. Non possiamo permettere che queste aree restino isolate». Il primo passo sarà la progettazione: «Avvieremo subito la fase progettuale per avere una stima chiara delle risorse necessarie». Sul fronte economico, le incognite restano: «Se arriveranno fondi straordinari bene, altrimenti la Provincia interverrà con risorse proprie, come stiamo già facendo per i ponti, anche ricorrendo all’indebitamento». L’obiettivo finale resta garantire sicurezza e collegamenti: «Dobbiamo restituire alla comunità la piena percorribilità di queste strade, perché sono fondamentali per il territorio e per il sistema produttivo».