AL GRUPPO CIRCI L'APPALTO DELL' IMPORTANTE PROGETTO DI ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL FIESOLE

Posa della prima pietra, alla presenza dei vertici politici toscani, tra cui il presidente della Regione Eugenio Giani, per l'attesa opera pubblica affidata al gruppo Circi dell'Aquila per l'allargamento del ponte sul fiume Nievole in Toscana. Il Gruppo Circi è lo stesso che a Teramo sta lavorando alla ricostruzione del Mercato Coperto e del Braga. A presenziare nei giorni scorsi all'avvio dei lavori, al fianco di Giani e del sindaco di Serravalle Pistoiese, Pietro Lunardi, Valerio Circi, a capo assieme al fratello Palmantino Circi della storica impresa aquilana e il direttore tecnico Dario Subrizi. L’appalto da 5,2 milioni di euro è stato aggiudicato dalla Regione Toscana, e l'intervento rientra in un pacchetto di circa 33 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione. Il ponte, entro un anno, dovrà essere allargato da 9 a 14 metri di larghezza, anche grazie all’abbattimento di una porzione di immobile a monte della struttura, con successiva realizzazione di una nuova rotatoria, e questo senza interrompere la viabilità, visto che sarà montato un ponte Bailey provvisorio, a poca distanza da quello che sarà oggetto del cantiere. Come ha del resto ricordato il sindaco Lunardi, lungo il ponte sul fiume Nievole transitano 11mila veicoli al giorno e una prolungata interruzione della viabilità avrebbe avuto conseguenze molto pesanti. "Consapevoli di quanto sia importante questo collegamento viario - afferma Valerio Circi -, in un'area densamente abitata, con importanti insediamenti industriali e commerciali, il fattore tempo è determinante, e moltiplicheremo pertanto le energie per velocizzare il cantiere, mettendo in campo le competenze acquisite in lavori pubblici di questa tipologia. Ringraziamo la Regione Toscana e il Comune di Serravalle Pistoiese per la fiducia accordata, e per la sintonia e lo spirito di collaborazione che già registriamo in questo tanto atteso avvio dei lavori". Ad entrare nel merito tecnico dell'intervento il direttore tecnico Dario Subrizi. "Le fasi lavorative saranno quella della demolizione dell'abitazione che impedisce l'ampliamento e la realizzazione del ponte provvisorio, entro sei mesi - afferma Subrizi -, e cercheremo di comprimere al massimo i tempi necessari per mettere in produzione le carpenterie metalliche del ponte provvisorio, che sarà realizzato in acciaio. Poi nei successivi sei mesi interverremo sul ponte esistente e realizzeremo la rotatoria". Il gruppo Circi è stato fondato da Donato Circi, padre di Valerio e Palmantino Circi, scomparso nel maggio del 2021, a 71 anni, sindaco del comune aquilano di Cagnano Amiterno. Il sodalizio conta oggi 150 dipendenti, ed è tra i protagonisti della ricostruzione post sisma nel cratere 2009 dell’Aquila e in quella 2016-2017 del Centro Italia, moltiplicando negli anni anche gli appalti ottenuti fuori regione.